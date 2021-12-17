В Петербурге подтвердили два случая заболевания штаммом «омикрон»

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На территории Санкт-Петербурга выявлены два случая заболевания омикрон-штаммом коронавируса.
В Петербурге подтвердили два случая заболевания штаммом «омикрон»
  • РИА Новости

«У двух граждан России, прибывших из туристических поездок в ОАЭ и Доминикану, подтверждено наличие новой коронавирусной инфекции, вызванной штаммом «омикрон». Организован и проводится полный комплекс противоэпидемических мероприятий», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы городского управления Роспотребнадзора.

Отмечается, что больные изолированы в индивидуальные боксы инфекционного стационара. Мероприятия остаются на контроле управления Роспотребнадзора.

Накануне вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в России выявлено 25 случаев инфицирования омикрон-штаммом коронавируса.

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