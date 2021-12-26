Сенатор Цеков предложил Западу возместить России причинённый санкциями ущерб
- Legion-Media
«У Евросоюза нет ни морального, ни юридического права требовать от России возмещения ущерба. Если они в рамках политики санкций отказались поставлять нам продукцию, мы вправе производить её сами», — сказал он.
Цеков предложил Западу сначала выплатить России «около триллиона долларов» за те потери, которые страна понесла из-за санкций.
Ранее, как сообщала газета «Известия», Евросоюз потребовал от России €290 млрд посредством обращения во Всемирную торговую организацию.
Претензии ЕС связаны с тремя предпринятыми Россией мерами: с «дискриминационной оценкой заявок на госзакупки», требованиями получения предварительных разрешений и национальными квотами при государственных закупках.
В ЕС пояснили, что эти ограничения ставят иностранных производителей в экономически менее выгодные условия и лишают возможности здоровой конкуренции.