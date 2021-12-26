Сенатор Цеков предложил Западу возместить России причинённый санкциями ущерб

У Евросоюза нет ни морального, ни юридического права требовать от России возмещения ущерба, нанесённого Западу политикой импортозамещения в России, которая стала ответом на санкции. Об этом заявил РИА Новости член международного комитета Совфеда Сергей Цеков.

«У Евросоюза нет ни морального, ни юридического права требовать от России возмещения ущерба. Если они в рамках политики санкций отказались поставлять нам продукцию, мы вправе производить её сами», — сказал он.

Цеков предложил Западу сначала выплатить России «около триллиона долларов» за те потери, которые страна понесла из-за санкций.

Ранее, как сообщала газета «Известия», Евросоюз потребовал от России €290 млрд посредством обращения во Всемирную торговую организацию.

Претензии ЕС связаны с тремя предпринятыми Россией мерами: с «дискриминационной оценкой заявок на госзакупки», требованиями получения предварительных разрешений и национальными квотами при государственных закупках.

В ЕС пояснили, что эти ограничения ставят иностранных производителей в экономически менее выгодные условия и лишают возможности здоровой конкуренции.