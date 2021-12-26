Замглавы МИД Грушко: сроки и формат заседания Совета Россия — НАТО прорабатываются

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Сроки и формат заседания Совета Россия — НАТО, а также состав российской делегации прорабатываются, сообщил замглавы российского МИД Александр Грушко.
Замглавы МИД Грушко: сроки и формат заседания Совета Россия — НАТО прорабатываются
  • Legion-Media

«Сроки, модальности, формат и состав делегации прорабатываются», — сказал он ТАСС.

Ранее стало известно, что Москва получила предложение  Брюсселя о созыве Совета Россия — НАТО.

Как подчеркнули в МИД, именно нерасширение НАТО и непоявление у российских рубежей систем вооружений станут ключевыми вопросами на предстоящих переговорах с США и НАТО.

По информации агентства Anadolu, генсек альянса Йенс Столтенберг принял решение организовать заседание Совета Россия — НАТО 12 января.

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