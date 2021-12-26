Замглавы МИД Грушко: сроки и формат заседания Совета Россия — НАТО прорабатываются
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«Сроки, модальности, формат и состав делегации прорабатываются», — сказал он ТАСС.
Ранее стало известно, что Москва получила предложение Брюсселя о созыве Совета Россия — НАТО.
Как подчеркнули в МИД, именно нерасширение НАТО и непоявление у российских рубежей систем вооружений станут ключевыми вопросами на предстоящих переговорах с США и НАТО.
По информации агентства Anadolu, генсек альянса Йенс Столтенберг принял решение организовать заседание Совета Россия — НАТО 12 января.