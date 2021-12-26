Политолог Бальбек: призвавший к санкциям против Москвы Волкер «о России ничего не знает»
- РИА Новости
«Сейчас многие чиновники из США с приставкой «экс» соревнуются в нагнетании страха перед Россией. Ну и, разумеется, предлагают быстрое решение проблемы — дополнительные санкции, хотя санкционная война не принесла результатов», — подчеркнул политолог.
Он выразил мнение, что «эксперты типа Волкера» просто не могут просчитывать разные варианты ситуаций.
«Для этого нужно хоть немного понимать ментальность русского народа и знать нашу историю. Мы умеем держать слово, мы не агрессивны по своей природе, но, если прижмут, ответим жёстко. Это болезнь всей западной политики: они нас меряют по себе, а мы другие, нас угрозами не взять. Волкер, видимо, хочет вернуться в мировое экспертное сообщество как специалист по России, вот только о России он ничего не знает», — заключил собеседник RT.
Ранее Волкер в статье для Центра анализа европейской политики сообщил, что Соединённым Штатам и странам Запада нужно как можно скорее ввести в отношении России новые рестрикции.
Бывший дипломат предположил, что такая мера поможет предотвратить «агрессию» на Украине.
Волкер не уточнил, каким конкретно образом Россия, перемещая войска по собственной территории, угрожает Украине.