Политолог Бальбек: призвавший к санкциям против Москвы Волкер «о России ничего не знает»

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Анастасия Румянцева
Политолог Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT заявление экс-представителя Госдепартамента США по Украине Курта Волкера о том, что Соединённым Штатам и странам Запада нужно как можно скорее ввести в отношении России новые рестрикции.
Политолог Бальбек: призвавший к санкциям против Москвы Волкер «о России ничего не знает»
  • РИА Новости

«Сейчас многие чиновники из США с приставкой «экс» соревнуются в нагнетании страха перед Россией. Ну и, разумеется, предлагают быстрое решение проблемы — дополнительные санкции, хотя санкционная война не принесла результатов», — подчеркнул политолог.

Он выразил мнение, что «эксперты типа Волкера» просто не могут просчитывать разные варианты ситуаций.

«Для этого нужно хоть немного понимать ментальность русского народа и знать нашу историю. Мы умеем держать слово, мы не агрессивны по своей природе, но, если прижмут, ответим жёстко. Это болезнь всей западной политики: они нас меряют по себе, а мы другие, нас угрозами не взять. Волкер, видимо, хочет вернуться в мировое экспертное сообщество как специалист по России, вот только о России он ничего не знает», — заключил собеседник RT.

Ранее Волкер в статье для Центра анализа европейской политики сообщил, что Соединённым Штатам и странам Запада нужно как можно скорее ввести в отношении России новые рестрикции.

Бывший дипломат предположил, что такая мера поможет предотвратить «агрессию» на Украине.

Волкер не уточнил, каким конкретно образом Россия, перемещая войска по собственной территории, угрожает Украине.

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