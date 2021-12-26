Экс-глава МИД Турции оценил вероятность конфликта России и НАТО

Бывший глава турецкого МИД Яшар Якыш заявил, что вероятность горячей фазы конфликта между Россией и НАТО мала.

«Вероятность горячего конфликта между Россией и Украиной в сегодняшней ситуации невелика... А вероятность горячего конфликта между Россией и НАТО ещё меньше», — цитирует РИА Новости заявление Якыша.

Он выразил мнение, что разворачивание такого конфликта якобы может означать «начало Третьей мировой войны».

«Турции и России пока удаётся сохранить отношения... Они смогли принять меры, чтобы сложные отношения в одной области не повлияли отрицательно на хорошие отношения в другой», — сказал Якыш.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что курс на втягивание Украины в НАТО создаёт угрозы для безопасности России и провоцирует возникновение военных рисков в Европе.