Путин провёл переговоры с президентом Египта

Президент России Владимир Путин провёл телефонную беседу с египетским коллегой Абдельфаттахом Сиси, сообщает сайт Кремля.

«Главы государств тепло поздравили друг друга с наступающим Новым годом», — говорится в сообщении.

Стороны обсудили строительство первой в Египте АЭС «Эль-Дабаа» и создание российской промышленной зоны в районе Суэцкого канала.

Также лидеры констатировали близость подходов двух стран по вопросу политического урегулирования в Ливии.

19 ноября спикер Госдумы Вячеслав Володин и председатель сената Египта Абдель Вахаб Абдель Разек провели встречу.