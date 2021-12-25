Путин провёл переговоры с президентом Египта
- РИА Новости
«Главы государств тепло поздравили друг друга с наступающим Новым годом», — говорится в сообщении.
Стороны обсудили строительство первой в Египте АЭС «Эль-Дабаа» и создание российской промышленной зоны в районе Суэцкого канала.
Также лидеры констатировали близость подходов двух стран по вопросу политического урегулирования в Ливии.
19 ноября спикер Госдумы Вячеслав Володин и председатель сената Египта Абдель Вахаб Абдель Разек провели встречу.