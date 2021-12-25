Путин провёл переговоры с президентом Египта

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Президент России Владимир Путин провёл телефонную беседу с египетским коллегой Абдельфаттахом Сиси, сообщает сайт Кремля.
Путин провёл переговоры с президентом Египта
  • РИА Новости

«Главы государств тепло поздравили друг друга с наступающим Новым годом», — говорится в сообщении.

Стороны обсудили строительство первой в Египте АЭС «Эль-Дабаа» и создание российской промышленной зоны в районе Суэцкого канала.

Также лидеры констатировали близость подходов двух стран по вопросу политического урегулирования в Ливии.

19 ноября спикер Госдумы Вячеслав Володин и председатель сената Египта Абдель Вахаб Абдель Разек провели встречу

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