Володин обсудил с главой сената Египта развитие межпарламентского взаимодействия
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- РИА Новости
«На встрече Вячеслав Володин и Абдель Вахаб Абдель Разек обсудили широкий круг вопросов, в том числе развитие межпарламентского взаимодействия и сотрудничество в гуманитарной и социальной сферах», — говорится в сообщении.
Также Володин и Абдель Разек на встрече «обсудили рост товарооборота между Россией и Египтом и обмен студентами».
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с египетским коллегой Абделем Фаттахом ас-Сиси.