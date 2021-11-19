Володин обсудил с главой сената Египта развитие межпарламентского взаимодействия

Спикер Госдумы Вячеслав Володин и председатель сената Египта Абдель Вахаб Абдель Разек провели встречу. Об этом сообщается на сайте Госдумы.

«На встрече Вячеслав Володин и Абдель Вахаб Абдель Разек обсудили широкий круг вопросов, в том числе развитие межпарламентского взаимодействия и сотрудничество в гуманитарной и социальной сферах», — говорится в сообщении.

Также Володин и Абдель Разек на встрече «обсудили рост товарооборота между Россией и Египтом и обмен студентами».

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с египетским коллегой Абделем Фаттахом ас-Сиси.