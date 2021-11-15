Путин провёл переговоры с президентом Египта

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Президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с египетским коллегой Абделем Фаттахом ас-Сиси. Как сообщили в пресс-службе Кремля, стороны обсудили реализацию крупных совместных проектов.
Путин провёл переговоры с президентом Египта
  • AP

«Обсуждались актуальные вопросы российско-египетского взаимодействия. Дана высокая оценка достигнутому уровню отношений двух стран, которые носят характер всестороннего партнёрства и стратегического сотрудничества», — говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны обсудили торгово-экономические связи, в том числе строительство по российскому образцу первой в Египте атомной электростанции, а также создание Российской промышленной зоны в районе Суэцкого канала.

Ранее Путин провёл телефонные переговоры с аргентинским коллегой Альберто Фернандесом

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