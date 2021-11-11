Путин провёл переговоры с президентом Аргентины
- РИА Новости
«Подтверждён обоюдный настрой на укрепление российско-аргентинского стратегического партнёрства и практического сотрудничества в различных областях. Особое внимание уделено вопросам взаимодействия в борьбе с распространением коронавирусной инфекции», — отмечается в заявлении.
Лидеры двух стран условились о продолжении контактов.
Ранее Путин провёл вторые за день телефонные переговоры с временно исполняющей обязанности канцлера Германии Ангелой Меркель.