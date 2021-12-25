В Кремле подтвердили, что Путин и Вучич говорили о поставках российского газа Сербии

В Кремле подтвердили, что президенты России и Сербии Владимир Путин и Александр Вучич в телефонном разговоре уделили внимание поставкам российского природного газа.

«Отмечено, что на данном направлении налажена системная работа по линии профильных структур двух стран, позволяющая обеспечить стабильное тепло- и энергоснабжение сербского населения и экономики», — говорится в сообщении Кремля.

Главы двух стран также обменялись поздравлениями по случаю предстоящих праздников – Нового года и Рождества Христова.

Как ранее заявили в пресс-службе сербского президента, Владимир Путин заверил своего коллегу в том, что «Сербия этой зимой будет иметь достаточные объёмы газа».