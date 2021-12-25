РИА Новости: Пакистан передал Афганистану более 40 афганских заключённых
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«Сорок два афганца, содержавшихся в различных пакистанских тюрьмах, были освобождены и переданы афганским властям на «Торхаме», — сказали агентству.
Этот пункт пропуска расположен на автодороге, которая ведёт на запад из Пешавара в Джелалабад и далее в Кабул.
Ранее сообщалось, что секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и советник премьер-министра Пакистана по нацбезопасности Моид Юсуф обсудили ситуацию в Афганистане.
* «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.