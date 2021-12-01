Патрушев обсудил с советником премьера Пакистана ситуацию в Афганистане

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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и советник премьер-министра Пакистана по нацбезопасности Моид Юсуф обсудили ситуацию в Афганистане.
Патрушев обсудил с советником премьера Пакистана ситуацию в Афганистане
  • Reuters

Об этом сообщила пресс-служба аппарата СБ России.

Отмечается, что «подробно обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества по линии правоохранительных органов, спецслужб и военных ведомств».

«Отдельное внимание уделено проблемам информационной безопасности и борьбы с незаконным оборотом наркотиков. Кроме того, затронута тематика торгово-экономического взаимодействия России и Пакистана. Стороны также обменялись мнениями по региональной проблематике, включая ситуацию в Афганистане», — приводит РИА Новости сообщение.

Ранее стало известно, что Россия и Пакистан пришли к соглашению о расширении борьбы с терроризмом. Об этом заявили в российском МИД по итогам очередного заседания российско-пакистанской рабочей группы.

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