Россия и Пакистан расширят сотрудничество в борьбе с терроризмом

Россия и Пакистан пришли к соглашению о расширении борьбы с терроризмом, сообщает российский МИД по итогам очередного заседания российско-пакистанской рабочей группы.

Заседание проходило в Москве.

«Достигнута договорённость о дальнейшем расширении сотрудничества Российской Федерации и Исламской Республики Пакистан по противодействию международному терроризму и другим вызовам безопасности», — говорится в сообщении.

Также стороны подтвердили свои обязательства по борьбе с распространением террористической пропаганды.

9 октября в рамках совместных учений России и Пакистана «Дружба-2021» военнослужащие взяли штурмом условную базу незаконного вооружённого формирования на полигоне Молькино в Краснодарском крае.