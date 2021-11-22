Россия и Пакистан расширят сотрудничество в борьбе с терроризмом
- Reuters
Заседание проходило в Москве.
«Достигнута договорённость о дальнейшем расширении сотрудничества Российской Федерации и Исламской Республики Пакистан по противодействию международному терроризму и другим вызовам безопасности», — говорится в сообщении.
Также стороны подтвердили свои обязательства по борьбе с распространением террористической пропаганды.
9 октября в рамках совместных учений России и Пакистана «Дружба-2021» военнослужащие взяли штурмом условную базу незаконного вооружённого формирования на полигоне Молькино в Краснодарском крае.