Военные России и Пакистана в ходе учений штурмовали базу НВФ под Краснодаром

В рамках совместных учений России и Пакистана «Дружба-2021» военнослужащие взяли штурмом условную базу незаконного вооружённого формирования на полигоне Молькино в Краснодарском крае.

«Перед началом штурма пара тактических фронтовых бомбардировщиков и разведывательно-ударных вертолётов Ка-52 нанесли авиационный удар по укрепленному «боевиками» условному населённому пункту «Егорово» и уничтожили бронетехнику противника», — говорится в сообщении пресс-службы Южного военного округа (ЮВО).

После проведения разведки спецназовцы десантировались из вертолётов Ми-8-АМТШ и произвели захват объектов условного противника.

Манёвры проходят с 28 сентября при участии около 200 военнослужащих из обеих стран.

Цель учений заключается в обмене опытом между спецназовцами, который они получили в ходе участия в боевых действиях.