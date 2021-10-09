Военные России и Пакистана в ходе учений штурмовали базу НВФ под Краснодаром

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В рамках совместных учений России и Пакистана «Дружба-2021» военнослужащие взяли штурмом условную базу незаконного вооружённого формирования на полигоне Молькино в Краснодарском крае.
Военные России и Пакистана в ходе учений штурмовали базу НВФ под Краснодаром
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«Перед началом штурма пара тактических фронтовых бомбардировщиков и разведывательно-ударных вертолётов Ка-52 нанесли авиационный удар по укрепленному «боевиками» условному населённому пункту «Егорово» и уничтожили бронетехнику противника», — говорится в сообщении пресс-службы Южного военного округа (ЮВО).

После проведения разведки спецназовцы десантировались из вертолётов Ми-8-АМТШ и произвели захват объектов условного противника.

Манёвры проходят с 28 сентября при участии около 200 военнослужащих из обеих стран. 

Цель учений заключается в обмене опытом между спецназовцами, который они получили в ходе участия в боевых действиях.

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