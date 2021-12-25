Политолог Брутер прокомментировал заявления о влиянии России и Китая на Латинскую Америку

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в беседе с RT прокомментировал заявление кандидата на должность заместителя исполнительного директора Межамериканского банка развития от США Mарии Фабианы Хорхе об «усилиях России и Китая» по расширению влияния на Латинскую Америку.

Политолог отметил, что США не могут гарантировать России «не расширение НАТО, потому что это свободный выбор стран и свободный выбор принципов».

«Вот сотрудничество России и Китая и Латинской Америки — это свободный выбор стран, свободный выбор принципов. Хотим сотрудничаем, не хотим — не сотрудничаем. США здесь не при чём», — подчеркнул Брутер.

Ранее кандидат на должность заместителя исполнительного директора Межамериканского банка развития от США Mария Фабиана Хорхе заявила, что Россия и Китай пытаются расширить своё влияние в Латинской Америке.