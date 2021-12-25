Handelsblatt рассказал о росте цен на газ для жителей ФРГ на 47% за год
Отмечается, что в начале 2021 года семья, потребляющая в год 4 тыс. киловатт-часов электроэнергии, в годовом выражении платила €1171, в декабре данный показатель составил уже €1386.
По данным экспертов, в 2022 году также прогнозируется подорожание.
280 из 800 региональных поставщиков электроэнергии в ФРГ уже объявили о повышении цен в январе-феврале будущего года приблизительно на 7,6%, что для среднестатистического домохозяйства будет означать дополнительные расходы в размере порядка €98 в год.
Во вторник, 21 декабря, цены на газ в Европе установили новый рекорд и преодолели отметку $2100 за 1 тыс. кубометров. Подробнее — в материале RT.