Handelsblatt рассказал о росте цен на газ для жителей ФРГ на 47% за год

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В Германии газ и электричество для граждан подорожали в текущем году примерно на 46,6% и 18,6% соответственно. Об этом пишет газета Handelsblatt.

Отмечается, что в начале 2021 года семья, потребляющая в год 4 тыс. киловатт-часов электроэнергии, в годовом выражении платила €1171, в декабре данный показатель составил уже €1386.

По данным экспертов, в 2022 году также прогнозируется подорожание.

280 из 800 региональных поставщиков электроэнергии в ФРГ уже объявили о повышении цен в январе-феврале будущего года приблизительно на 7,6%, что для среднестатистического домохозяйства будет означать дополнительные расходы в размере порядка €98 в год.

Во вторник, 21 декабря, цены на газ в Европе установили новый рекорд и преодолели отметку $2100 за 1 тыс. кубометров. Подробнее — в материале RT.

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