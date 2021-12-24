Генассамблея ООН утвердила бюджет организации на 2022 год

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В рамках 76-й сессии Генассамблеи ООН был утверждён бюджет организации на 2022 год, он составил $3,12 млрд.
Генассамблея ООН утвердила бюджет организации на 2022 год
  • Reuters

«Генеральная Ассамблея приняла множество резолюций и решений, представленных её главными комитетами, в том числе документ, рекомендующий принять бюджет на 2022 год в размере $3,12 млрд», — говорится в сообщении на сайте ООН.

В 2020 году семь стран лишились права голосовать на Генассамблее ООН из-за долгов.

Исходя из данных организации, наибольший долг зафиксирован у Венесуэлы — для сокращения суммы задолженности по взносам ей необходимо произвести минимальный платёж на сумму более чем $21 млн.

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