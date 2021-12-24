Более 20 американских конгрессменов провели видеоконференцию с Зеленским

Более 20 членов Конгресса США обсудили с президентом Украины Владимиром Зеленским безопасность в стране в ходе видеоконференции, заявил сенатор Роб Портман.

«Президент Зеленский в ходе звонка обсудил российскую угрозу на своих границах, сообщил о благодарности за военную помощь США и о том, что выступает твёрдо против трубопровода «Северный поток — 2», — цитирует Портмана РИА Новости.

Он отметил, что в рамках диалога также обсуждались планы по дальнейшей военной поддержке Украины, прекращение огня под эгидой ОБСЕ и возможность диалога для улучшения ситуации с безопасностью.

«По мере того, как США и Россия приближаются к организации переговоров по Украине и другим вопросам, президент Зеленский подчеркнул, что любые будущие переговоры о будущем Украины должны включать саму Украину», — пояснил конгрессмен.

Он призвал администрацию Байдена увеличить военную помощь союзникам, в том числе, оружием.

Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью журналу «Фокус» ранее заявил, что Киев постоянно координирует свои действия с Соединёнными Штатами.

Он добавил, что сам достаточно часто контактирует с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном.