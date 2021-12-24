Более 20 американских конгрессменов провели видеоконференцию с Зеленским

Короткая ссылка
Более 20 членов Конгресса США обсудили с президентом Украины Владимиром Зеленским безопасность в стране в ходе видеоконференции, заявил сенатор Роб Портман.
Более 20 американских конгрессменов провели видеоконференцию с Зеленским
  • AP

«Президент Зеленский в ходе звонка обсудил российскую угрозу на своих границах, сообщил о благодарности за военную помощь США и о том, что выступает твёрдо против трубопровода «Северный поток — 2», — цитирует Портмана РИА Новости.

Он отметил, что в рамках диалога также обсуждались планы по дальнейшей военной поддержке Украины, прекращение огня под эгидой ОБСЕ и возможность диалога для улучшения ситуации с безопасностью.

«По мере того, как США и Россия приближаются к организации переговоров по Украине и другим вопросам, президент Зеленский подчеркнул, что любые будущие переговоры о будущем Украины должны включать саму Украину», — пояснил конгрессмен.

Он призвал администрацию Байдена увеличить военную помощь союзникам, в том числе, оружием.

Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью журналу «Фокус» ранее заявил, что Киев постоянно координирует свои действия с Соединёнными Штатами.

Он добавил, что сам достаточно часто контактирует с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить