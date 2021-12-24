В посольстве Эфиопии прокомментировали ситуацию в стране

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В посольстве Эфиопии в Москве прокомментировали ситуацию с безопасностью в Эфиопии.
В посольстве Эфиопии прокомментировали ситуацию в стране
  • Legion-Media

«Некоторые западные страны пытались выпускать предупреждения для своих проживающих в Эфиопии граждан, чтобы они были готовы к эвакуации. В противоположность некоторые высокопоставленные представители других стран, базирующиеся в Аддис-Абебе, такие как посольство России, подтверждают мирную обстановку в городе и рекомендуют гражданам воздержаться от поездок в страну без срочной необходимости, продолжая свою деятельность, как обычно», — приводит ТАСС слова посла Эфиопии в России Алемайеху Тегену Аргау.

Он отметил, что эвакуация их сотрудников или членов их семей не планируется.

По его словам, «ситуация в стране, за исключением места проведения контрнаступательной операции, в норме». 

В ноябре госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора с главой МИД Эфиопии Демеке Меконненом призвал к началу переговоров о прекращении огня в стране.

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