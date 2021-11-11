Блинкен призвал стороны конфликта в Эфиопии начать переговоры

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора с главой МИД Эфиопии Демеке Меконненом призвал к началу переговоров о прекращении огня в стране.

Reuters

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«Госсекретарь повторил призыв ко всем сторонам конфликта, включая эфиопское правительство, немедленно вступить в серьезные переговоры о прекращении боевых действий», — говорится в сообщении Госдепа. Блинкен добавил, что необходимо наладить гуманитарный доступ на север Эфиопии. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва отслеживает текущую ситуацию в Эфиопии и призывает все стороны конфликта к политическому урегулированию и прекращению огня.