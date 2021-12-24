Россияне смогут посещать Белиз без виз с 12 января

Россияне смогут посещать центральноамериканский Белиз без виз с 12 января, сообщает МИД России.

«Сообщаем, что 12 января 2022 года вступает в силу соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Белиза об условиях отказа от визовых формальностей при взаимных поездках граждан Российской Федерации и граждан Белиза, подписанное в городе Нью-Йорке 23 сентября 2021 года», — говорится в сообщении МИД России.

Граждане смогут пребывать на территории государства другой стороны без виз до 90 дней в течение каждого периода в 180 дней, считая с даты их первого въезда.

В сентябре сообщалось, что Россия и Белиз подписали соглашение об отмене виз.