Россия и Белиз подписали соглашение об отмене виз

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Россия и центральноамериканский Белиз подписали межправительственное соглашение об отмене виз для взаимных поездок граждан двух стран.
Россия и Белиз подписали соглашение об отмене виз
  • © Виталий Белоусов
  • РИА Новости

Накануне на полях 76-й сессии Генассамблеи ООН состоялась встреча главы МИД России Сергея Лаврова с министрами иностранных дел и представителями руководства МИД Белиза, Гватемалы, Гондураса, Доминиканской Республики, Коста-Рики, Никарагуа, Панамы, Сальвадора.

«Состоялось подписание соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Белиза об условиях отказа от визовых формальностей при взаимных поездках граждан Российской Федерации и граждан Белиза», — говорится в сообщении МИД России.

Ранее стало известно, что на Кубе намерены принимать больше туристов из России.

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