Россия и Белиз подписали соглашение об отмене виз

Россия и центральноамериканский Белиз подписали межправительственное соглашение об отмене виз для взаимных поездок граждан двух стран.

Накануне на полях 76-й сессии Генассамблеи ООН состоялась встреча главы МИД России Сергея Лаврова с министрами иностранных дел и представителями руководства МИД Белиза, Гватемалы, Гондураса, Доминиканской Республики, Коста-Рики, Никарагуа, Панамы, Сальвадора.

«Состоялось подписание соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Белиза об условиях отказа от визовых формальностей при взаимных поездках граждан Российской Федерации и граждан Белиза», — говорится в сообщении МИД России.

Ранее стало известно, что на Кубе намерены принимать больше туристов из России.