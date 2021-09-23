Россияне могут посетить ЮАР при наличии отрицательного ПЦР-теста

Граждане России могут въехать в ЮАР на основании отрицательного результата ПЦР-теста.

Об этом сообщили ТАСС в посольстве республики в Москве.

«В настоящее время граждане России могут выехать в ЮАР (срок пребывания в ЮАР до 90 дней) в соответствии с правилами безвизового въезда от 31 марта 2017 года, но при условии, что путешественник предоставит документ с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанным не более чем за 72 часа до поездки», — информировали в диппредставительстве.

В противном случае турист будет обязан пройти карантин за свой счёт.

«Обратите внимание, что окончательное решение о въезде, включая количество дней, разрешённых для пребывания в ЮАР, принимается сотрудником иммиграционной службы паспортного контроля в пункте въезда», — добавили в посольстве.

Ранее стало известно, что на Кубе намерены принимать больше туристов из России.