Горбачёв ответил на вопрос о причастности Запада к развалу СССР

Экс-президент СССР Михаил Горбачёв ответил на вопрос о причастности Запада к развалу Советского Союза.

«У нас и тогда была информация, что на Западе, в том числе в руководящих кругах, были люди, которые потирали руки, видя наши трудности», — сказал он в интервью Интерфаксу.

По его словам, в администрации занимавшего в то время пост президента США Джорджа Буша — старшего «была целая фракция», которую возглавлял глава Минобороны Дик Чейни.

«Они говорили: Горбачёв неисправимый коммунист, надо делать ставку на Ельцина. И после распада Союза они не скрывали своей радости», — сказал он.

Таким образом экс-президент Советского Союза ответил на вопрос, способствовал ли Запад распаду СССР.

В сентябре бывший помощник Горбачёва Олег Ожерельев назвал причину распада СССР.