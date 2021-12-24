Горбачёв ответил на вопрос о причастности Запада к развалу СССР

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Экс-президент СССР Михаил Горбачёв ответил на вопрос о причастности Запада к развалу Советского Союза.
Горбачёв ответил на вопрос о причастности Запада к развалу СССР
  • Reuters

«У нас и тогда была информация, что на Западе, в том числе в руководящих кругах, были люди, которые потирали руки, видя наши трудности», — сказал он в интервью Интерфаксу.

По его словам, в администрации занимавшего в то время пост президента США Джорджа Буша — старшего «была целая фракция», которую возглавлял глава Минобороны Дик Чейни. 

«Они говорили: Горбачёв неисправимый коммунист, надо делать ставку на Ельцина. И после распада Союза они не скрывали своей радости», — сказал он.

Таким образом экс-президент Советского Союза ответил на вопрос, способствовал ли Запад распаду СССР.

В сентябре бывший помощник Горбачёва Олег Ожерельев назвал причину распада СССР.

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