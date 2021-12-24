В Лондоне освободили задержанного в связи с нападением на посольство Белоруссии

Задержанный в связи с нападением на посольство Белоруссии в Лондоне освобождён, продолжается расследование.

«Арестованный и взятый под стражу мужчина был освобождён в рамках расследования в ожидании продолжения расследования», — приводит РИА Новости слова представителя лондонской полиции.

24 декабря полиция Лондона подтвердила задержание одного человека после нападения на посольство Белоруссии 19 декабря.

Ранее Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело по факту нападения в Лондоне на белорусских дипломатов.