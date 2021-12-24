В Лондоне освободили задержанного в связи с нападением на посольство Белоруссии

Короткая ссылка
Задержанный в связи с нападением на посольство Белоруссии в Лондоне освобождён, продолжается расследование.
В Лондоне освободили задержанного в связи с нападением на посольство Белоруссии
  • Reuters

«Арестованный и взятый под стражу мужчина был освобождён в рамках расследования в ожидании продолжения расследования», — приводит РИА Новости слова представителя лондонской полиции.

24 декабря полиция Лондона подтвердила задержание одного человека после нападения на посольство Белоруссии 19 декабря.

Ранее Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело по факту нападения в Лондоне на белорусских дипломатов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить