СК Белоруссии возбудил дело по факту нападения на посольство в Лондоне

Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело по факту нападения в Лондоне на белорусских дипломатов.

«Главным следственным управлением центрального аппарата Следственного комитета по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Беларуси («Насилие в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности»). Проводится расследование», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы Следственного комитета.

Накануне сообщалось, что на посольство Белоруссии в Великобритании 19 декабря было совершено нападение, один сотрудник получил серьёзные травмы.

Британский дипломат был вызван в МИД Белоруссии.