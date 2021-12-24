В Госдепе заявили о готовности поддержать нормандский процесс по ситуации на Украине
- Reuters
«Как США уже дали понять, конфликт на востоке Украины может быть урегулирован только в атмосфере деэскалации, о чём свидетельствует объявленное вчера прекращение огня», — говорится в заявлении.
Прайс отметил, что США готовы помочь облегчить выполнение Минских соглашений в рамках поддержки ОБСЕ и нормандского процесса.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что цель Киева — получить $1 млрд помощи от США в 2022 году.