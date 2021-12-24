В Госдепе заявили о готовности поддержать нормандский процесс по ситуации на Украине

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Вашингтон готов поддержать нормандский процесс и деятельность ОБСЕ по урегулированию ситуации на востоке Украины. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.
В Госдепе заявили о готовности поддержать нормандский процесс по ситуации на Украине
  • Reuters

«Как США уже дали понять, конфликт на востоке Украины может быть урегулирован только в атмосфере деэскалации, о чём свидетельствует объявленное вчера прекращение огня», — говорится в заявлении.

Прайс отметил, что США готовы помочь облегчить выполнение Минских соглашений в рамках поддержки ОБСЕ и нормандского процесса.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что цель Киева — получить $1 млрд помощи от США в 2022 году.

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