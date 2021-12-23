В Эквадоре вводится обязательная вакцинация от COVID-19
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«В Эквадоре вводится обязательная вакцинация против COVID-19. Это решение было принято из-за актуальной эпидемиологической ситуации — из-за увеличения числа заражений и присутствия новых штаммов, которые вызывают беспокойство, таких как «омикрон», — приводит РИА Новости сообщение Минздрава Эквадора.
Минздрав отмечает, что исключение будет сделано для людей, которые не могут быть привиты по медицинским показаниям.
Отмечается, что в стране есть необходимое количество вакцин.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в будущем вакцинация от коронавируса может стать обязательной.