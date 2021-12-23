Лебедев заявил о своём недовольстве культурой отмены

Дизайнер Артемий Лебедев в рамках рубрики «Бесит» стрима RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» заявил о своём недовольстве культурой отмены, которая стала процветать на Западе.

«Больше всего на свете меня бесит культура отмены», — отметил он.

В качестве примера Лебедев привёл актёра Криса Нота, которого две женщины обвинили в сексуальных домогательствах, из-за чего от сотрудничества с ним уже стали отказываться компании.

«Но поскольку никто не вышел и не сказал, как на самом деле их зовут (женщин, рассказавших о домогательствах. — RT) и кто эти люди, то полиция даже ещё не начала расследование. Но на всякий случай несчастного Криса Нота уже «отменяют» из всяких остальных сериалов. У него отнимают работу, и он как враг народа, как прокажённый — больше никто к нему не приближается», — отметил Лебедев.

Ранее британская писательница Джоан Роулинг рассказала, что получает сотни агрессивных комментариев от трансактивистов. Они угрожают ей физическим насилием и даже убийством. Также автор «Гарри Поттера» сделала репост публикации в Twitter, в которой один из блогеров желает ей обнаружить в почтовом ящике самодельную бомбу.