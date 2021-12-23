Лебедев заявил о своём недовольстве культурой отмены

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Дизайнер Артемий Лебедев в рамках рубрики «Бесит» стрима RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» заявил о своём недовольстве культурой отмены, которая стала процветать на Западе.
Лебедев заявил о своём недовольстве культурой отмены
  • © Прекрасная Россия бу-бу-бу / youtube.com

«Больше всего на свете меня бесит культура отмены», — отметил он.

В качестве примера Лебедев привёл актёра Криса Нота, которого две женщины обвинили в сексуальных домогательствах, из-за чего от сотрудничества с ним уже стали отказываться компании.

«Но поскольку никто не вышел и не сказал, как на самом деле их зовут (женщин, рассказавших о домогательствах. — RT) и кто эти люди, то полиция даже ещё не начала расследование. Но на всякий случай несчастного Криса Нота уже «отменяют» из всяких остальных сериалов. У него отнимают работу, и он как враг народа, как прокажённый — больше никто к нему не приближается», — отметил Лебедев.

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