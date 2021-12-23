Чехия с 27 декабря ужесточит правила въезда туристов из ЕС

Въезд в Чехию для граждан других стран ЕС с туристическими целями с 27 декабря возможен только при наличии справки об отрицательном ПЦР-тесте на коронавирус. Об этом сообщили в чешском Минздраве.

«С понедельника, 27 декабря, въезд в Чехию с туристическими целями для граждан других стран Евросоюза старше 18 лет возможен только со справками об отрицательном результате теста на COVID-19, что связано с распространением омикрон-штамма коронавируса», — приводит ТАСС сообщение.

Как уточняется, люди, получившие три дозы вакцины от коронавируса, зарегистрированной в Евросоюзе, могут не предъявляться ПЦР-тест.

Ранее директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил, что штамм «омикрон» коронавируса может стать «очередным штормом» для Европы.