Столтенберг: НАТО никогда не обещало не расширяться

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью DPA заявил, что Североатлантический альянс никогда не обещал не расширяться.
Столтенберг: НАТО никогда не обещало не расширяться
  • Reuters

«НАТО никогда не обещало не расширяться. Даже в учредительном договоре нашей организации написано, что каждое европейское государство может стать членом альянса», — приводит РИА Новости его слова.

Он отметил, что есть ряд международных договоров, в которых говорится, «что каждое государство может свободно определять свою судьбу».

«Это основополагающий принцип европейской безопасности, под которым подписалась Россия. Мы не можем изменить это несколькими цитатами. Кроме того, союзники отрицают, что обещания подобного рода когда-либо давались. Сам бывший президент СССР Михаил Горбачёв заявил, что вопрос расширения НАТО на Восток не обсуждался перед воссоединением Германии», — отметил Столтенберг.

Также он заявил о готовности НАТО к диалогу с Россией.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции заявил об обмане со стороны НАТО в вопросе нерасширения альянса на восток.

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