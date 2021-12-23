Байден подписал закон об ограничении импорта товаров из Синьцзяна
- Legion-Media
«В четверг, 23 декабря 2021 года, президент подписал закон H.R. 6256, который запрещает импорт из Синьцзян-Уйгурского автономного района Китайской Народной Республики и вводит санкции в отношении иностранных граждан, ответственных за принудительный труд в регионе», — говорится в сообщении Белого дома.
Ранее министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что Китай не боится противостояния с США, но приветствует сотрудничество.