Байден подписал закон об ограничении импорта товаров из Синьцзяна

Президент США Джо Байден подписал одобренный конгрессом закон об ограничении импорта товаров из китайского Синьцзяна.

«В четверг, 23 декабря 2021 года, президент подписал закон H.R. 6256, который запрещает импорт из Синьцзян-Уйгурского автономного района Китайской Народной Республики и вводит санкции в отношении иностранных граждан, ответственных за принудительный труд в регионе», — говорится в сообщении Белого дома.

Ранее министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что Китай не боится противостояния с США, но приветствует сотрудничество.