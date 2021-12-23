Из Сирии с 2018 года вернули более 200 российских детей
- Reuters
«На сегодняшний день из Сирии уже вернулись 228 детей с учётом тех, которые прилетели совсем недавно», — приводит её слова РИА Новости.
Львова-Белова уточнила, что на прошлой неделе в Россию вернулись девять детей из лагеря в Заевфратье и приюта в Дамаске.
Ранее вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова в ходе встречи с президентом Сирии Башаром Асадом в Дамаске предложила продолжить взаимодействие по вопросам возвращения российских детей из лагерей беженцев на родину.