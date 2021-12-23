Сенатор Цеков прокомментировал заявление МИД Франции о санкциях против России

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Анастасия Белоусова
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с RT прокомментировал заявление госсекретаря при МИД Франции Клемана Бона о санкциях в отношении России из-за ситуации на Украине.
Сенатор Цеков прокомментировал заявление МИД Франции о санкциях против России
  • РИА Новости

«Страны, которые более реалистично оценивают ситуацию на Украине и вообще ситуацию в отношениях между ЕС, НАТО и Россией, — они как минимум воздерживаются от каких-либо высказываний по этому поводу», — заявил сенатор.

Собеседник RT добавил, что Россия по «десять раз в день говорит, что никто на Украину нападать не будет».

«Мы говорим это постоянно, а они этого не слышат. Они оказались совершенно глухими к нашим заявлениям по этой теме. Надеемся, что здравый смысл возобладает, договорённости будут достигнуты», — заключил он.

Ранее в эфире телеканала France 2 госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон заявил, что европейские страны готовы ввести санкции в отношении России в случае посягательства на целостность Украины. 

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