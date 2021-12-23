Каталония из-за коронавируса вводит с 24 декабря комендантский час

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В испанском автономном сообществе Каталония из-за коронавируса будет введён комендантский час с 24 декабря. Ранее Высший суд региона признал законным введение этого и других ограничений из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Каталония из-за коронавируса вводит с 24 декабря комендантский час
  • © AP Photo/Felipe Dana

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на вердикт суда.

«Мы понимаем, что они (ограничительные меры. — RT) соответствуют борьбе с распространением вируса в условиях, которые характерны для времени Рождества, Нового года и Праздника царей-волшебников, когда весёлое настроение, скопление людей, социальное взаимодействие, сложность соблюдения социальной дистанции могут привести к большему риску заражения», — говорится в решении.

Ранее власти Ирландии ввели комендантский час в рамках ограничительных мер, направленных на сдерживание распространения омикрон-штамма коронавируса. 

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