Власти Ирландии введут комендантский час из-за роста заболеваемости COVID-19
- Reuters
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По словам премьера, «омикрон» может создать существенную нагрузку на больницы страны.
Комендантский час будет действовать до 30 января 2022 года.
Помимо того, время работы ресторанов и баров сокращается до 20:00.
Ранее учёные Лондонской школы гигиены и тропической медицины в пессимистичном прогнозе рассчитали, что в Англии к апрелю из-за вспышки коронавируса, вызванного штаммом «омикрон», могут умереть 75 тыс. человек.