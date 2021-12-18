Власти Ирландии введут комендантский час из-за роста заболеваемости COVID-19

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Власти Ирландия с 19 декабря вводят комендантский час в рамках ограничительных мер, направленных на сдерживание распространения штамма-омикрон коронавируса. Об этом пишет Sky News со ссылкой на премьер-министра Ирландии Майкла Мартина.
Власти Ирландии введут комендантский час из-за роста заболеваемости COVID-19
  • Reuters
  • © Clodagh Kilcoyne

По словам премьера, «омикрон» может создать существенную нагрузку на больницы страны.

Комендантский час будет действовать до 30 января 2022 года.

Помимо того, время работы ресторанов и баров сокращается до 20:00.

Ранее учёные Лондонской школы гигиены и тропической медицины в пессимистичном прогнозе рассчитали, что в Англии к апрелю из-за вспышки коронавируса, вызванного штаммом «омикрон», могут умереть 75 тыс. человек.

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