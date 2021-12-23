Рябков обсудил предложения по гарантиям безопасности с послом ЕС в Москве

Замглавы МИД России Сергей Рябков провёл переговоры с послом ЕС в Москве Маркусом Эдерером на тему российских предложений по гарантиям безопасности.

«Состоялось обсуждение российских предложений по формированию долгосрочных правовых гарантий безопасности России со стороны США и НАТО», — говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

На встрече дипломаты также обсудили ситуацию на венских переговорах по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

17 декабря Министерство иностранных дел России опубликовало проекты договоров с Соединёнными Штатами и Североатлантическим альянсом о гарантиях безопасности.

В проекте, в частности, прописано, что НАТО обязуется исключить присоединение Украины к альянсу. Также блок должен отказаться от ведения военной деятельности на Украине, в государствах Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.