Рябков обсудил предложения по гарантиям безопасности с послом ЕС в Москве
- РИА Новости
«Состоялось обсуждение российских предложений по формированию долгосрочных правовых гарантий безопасности России со стороны США и НАТО», — говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.
На встрече дипломаты также обсудили ситуацию на венских переговорах по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).
17 декабря Министерство иностранных дел России опубликовало проекты договоров с Соединёнными Штатами и Североатлантическим альянсом о гарантиях безопасности.
В проекте, в частности, прописано, что НАТО обязуется исключить присоединение Украины к альянсу. Также блок должен отказаться от ведения военной деятельности на Украине, в государствах Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.