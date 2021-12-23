Путин: окружить Россию — сложная задача

Окружить Россию с её территорией — сложная задача, хотя современные технические возможности позволяют думать об этом, заявил российский президент Владимир Путин.

Трансляцию пресс-конференции ведёт RT.

«По поводу того, что нас окружают. Разве я говорил, что нас окружают? Ну базы кругом — это правда: на востоке, на юге, на севере — там новые системы вооружения тоже... на западе тем более... Но так, чтобы окружить такую территорию, как наша, — это сложная задача», — сказал глава государства, отвечая на вопрос журналиста.

При этом современные средства «позволяют думать об этом», подчеркнул он.

«Бог с ним, это отдельная тема», — отметил президент.

21 декабря Владимир Путин заявил, что Россия имеет полное право обеспечить собственную безопасность на фоне активности стран НАТО у российских границ.