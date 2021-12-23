Путин: окружить Россию — сложная задача

Короткая ссылка
Окружить Россию с её территорией — сложная задача, хотя современные технические возможности позволяют думать об этом, заявил российский президент Владимир Путин.
Путин: окружить Россию — сложная задача
  • РИА Новости

Трансляцию пресс-конференции ведёт RT.

«По поводу того, что нас окружают. Разве я говорил, что нас окружают? Ну базы кругом — это правда: на востоке, на юге, на севере — там новые системы вооружения тоже... на западе тем более... Но так, чтобы окружить такую территорию, как наша, — это сложная задача», — сказал глава государства, отвечая на вопрос журналиста.

При этом современные средства «позволяют думать об этом», подчеркнул он.

«Бог с ним, это отдельная тема», — отметил президент.

21 декабря Владимир Путин заявил, что Россия имеет полное право обеспечить собственную безопасность на фоне активности стран НАТО у российских границ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить