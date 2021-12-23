Регулятор ФРГ проверяет правомочность вещания RT DE c сербской лицензией

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Германия ратифицировала Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении (ECTT), но вопрос, может ли немецкоязычный канал RT DE вещать с сербской лицензией в ФРГ, проверяется регулятором страны.
Регулятор ФРГ проверяет правомочность вещания RT DE c сербской лицензией
  • © KIRILL KUDRYAVTSEV
  • AFP

«Для вещания любого рода в Германии нужна лицензия. В плане надзора ответственность за это несут медиарегуляторы федеральных земель. Для вещания RT на немецком языке в Германии до сих пор таких лицензий не запрашивалось и не выдавалось, именно поэтому регулятор Берлина и Бранденбурга (MABB), по данным федерального правительства, начал проверку. Проверяется то, какое значение имеет выданная в Сербии лицензия для допуска немецкоязычных программ RT», — цитирует ТАСС представителя правительства федеративной республики.

Немецкоязычный канал RT DE был снят с платформы европейского оператора спутниковой связи Eutelsat 9В менее чем через неделю с начала вещания под давлением германского медиарегулятора MABB.

По словам гендиректора RT Алексея Николова, лицензия на вещание была получена в полном соответствии с Европейской конвенцией о трансграничном телевидении и канал намерен защищать свои интересы в суде.

В МИД России назвали цензурой отключение RT DE от вещания в Германии.

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