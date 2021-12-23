В КНР создали государственную корпорацию редкоземельных элементов
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая.
Отмечается, что новая структура — центральное предприятие, курируемое Комитетом по контролю и управлению государственным имуществом при Госсовете КНР.
Компания будет заниматься исследовательской деятельностью, разведкой ресурсов, их переработкой, внешней торговлей.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 24» назвал взаимодополняющими экономики России и Китая.