В КНР создали государственную корпорацию редкоземельных элементов

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Несколько ведущих промышленных компаний Китая при поддержке правительства создали объединение — Китайскую корпорацию редкоземельных элементов.
В КНР создали государственную корпорацию редкоземельных элементов
  • Reuters
  • © Thomas Peter

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

Отмечается, что новая структура — центральное предприятие, курируемое Комитетом по контролю и управлению государственным имуществом при Госсовете КНР.

Компания будет заниматься исследовательской деятельностью, разведкой ресурсов, их переработкой, внешней торговлей.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 24» назвал взаимодополняющими экономики России и Китая.

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