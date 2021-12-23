В КНР создали государственную корпорацию редкоземельных элементов

Несколько ведущих промышленных компаний Китая при поддержке правительства создали объединение — Китайскую корпорацию редкоземельных элементов.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

Отмечается, что новая структура — центральное предприятие, курируемое Комитетом по контролю и управлению государственным имуществом при Госсовете КНР.

Компания будет заниматься исследовательской деятельностью, разведкой ресурсов, их переработкой, внешней торговлей.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 24» назвал взаимодополняющими экономики России и Китая.