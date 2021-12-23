Контактировавший в вице-президентом США Харрис человек заболел COVID-19

Человек, контактировавший 21 декабря с вице-президентом США Камалой Харрис, заболел коронавирусом.

«В среду утром сотрудник, который работал вместе с вице-президентом в течение дня во вторник, получил положительный результат теста на COVID-19», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы Харрис.

Отмечается, что этот человек был ранее вакцинирован.

Сама вице-президент дважды сдала тесты на коронавирус и получила отрицательный результат.

Ранее американский президент Джо Байден в ходе своего обращения назвал вариант COVID-19 «омикрон» доминирующим в стране.