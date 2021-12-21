Байден заявил, что «омикрон» стал доминирующим штаммом коронавируса в США

Короткая ссылка
Американский президент Джо Байден в ходе своего обращения назвал вариант COVID-19 «омикрон» доминирующим в стране.
Байден заявил, что «омикрон» стал доминирующим штаммом коронавируса в США
  • Reuters
  • © Andrew Kelly

Об этом информирует РИА Новости.

«Омикрон» теперь доминирует в стране», — заявил Байден, отметив, что это произошло очень быстро.

В связи со сложной ситуацией с коронавирусом он призвал жителей страны пройти вакцинацию от COVID-19.

Ранее в США сообщили о первом летальном исходе, вызванном новым штаммом коронавирусной инфекции «омикрон».

Доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в беседе с НСН отметил, что быстрое распространение «омикрона» не означает, что количество смертей от COVID-19 увеличится.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить