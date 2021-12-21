Байден заявил, что «омикрон» стал доминирующим штаммом коронавируса в США
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Об этом информирует РИА Новости.
«Омикрон» теперь доминирует в стране», — заявил Байден, отметив, что это произошло очень быстро.
В связи со сложной ситуацией с коронавирусом он призвал жителей страны пройти вакцинацию от COVID-19.
Ранее в США сообщили о первом летальном исходе, вызванном новым штаммом коронавирусной инфекции «омикрон».
Доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в беседе с НСН отметил, что быстрое распространение «омикрона» не означает, что количество смертей от COVID-19 увеличится.