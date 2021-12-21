ABC News: в США зафиксировали первую смерть от «омикрон»-штамма коронавируса

В США сообщили о первом летальном исходе, вызванном новым штаммом коронавирусной инфекции «омикрон».

По данным телеканала ABC News, первым умершим от «омикрона» пациентом был мужчина в возрасте около 50 лет из округа Харрис в Техасе. Отмечается, что он не проходил вакцинацию и имел проблемы со здоровьем.

Ранее в Associated Press со ссылкой на американский медрегулятор CDC сообщили, что новый штамм коронавируса стал доминирующим в США.

По словам президента Соединённых Штатов Джо Байдена, «омикрон» скоро начнёт распространяться в стране намного быстрее.