ABC News: в США зафиксировали первую смерть от «омикрон»-штамма коронавируса

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В США сообщили о первом летальном исходе, вызванном новым штаммом коронавирусной инфекции «омикрон».
ABC News: в США зафиксировали первую смерть от «омикрон»-штамма коронавируса
  • Reuters
  • © Shannon Stapleton

По данным телеканала ABC News, первым умершим от «омикрона» пациентом был мужчина в возрасте около 50 лет из округа Харрис в Техасе. Отмечается, что он не проходил вакцинацию и имел проблемы со здоровьем.

Ранее в Associated Press со ссылкой на американский медрегулятор CDC сообщили, что новый штамм коронавируса стал доминирующим в США.

По словам президента Соединённых Штатов Джо Байдена, «омикрон» скоро начнёт распространяться в стране намного быстрее.

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