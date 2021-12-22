ВОЗ рекомендовала не проводить повсеместную вакцинацию детей от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что в настоящее время не рекомендует проводить повсеместную вакцинацию детей и подростков от коронавируса.

Об этом говорится в опубликованном на сайте ВОЗ заявлении по итогам заседания Стратегической консультативной группы экспертов по иммунизации (SAGE).

В ВОЗ объяснили, что вероятность тяжёлого течения заболевания в этих возрастных группах является небольшой.

При этом ещё не во всех странах достигнут высокий охват вакцинацией среди групп риска по коронавирусу.

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что 2022 год должен стать завершающим для пандемии коронавируса.