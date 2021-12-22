В Белом доме заявили, что переговоры с Ираном по ядерной сделке буксуют

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Официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что переговоры о восстановлении ядерной сделки с Ираном буксуют.
В Белом доме заявили, что переговоры с Ираном по ядерной сделке буксуют
  • © Graeme Sloan/Sipa USA
  • Legion-Media

«Мы ведём консультации с партнёрами и союзниками, включая Израиль и многие другие страны, и ожидаем, что они продолжатся на фоне забуксовавших сейчас переговоров», — приводит РИА Новости слова Псаки.

Переговоры были приостановлены на прошлой неделе на неопределённый срок по инициативе делегации Ирана.

Ранее госсекретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен в рамках пресс-конференции рассказал, что США «активно» рассматривают альтернативы восстановлению ядерной сделки с Ираном.

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