В Белом доме заявили, что переговоры с Ираном по ядерной сделке буксуют
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«Мы ведём консультации с партнёрами и союзниками, включая Израиль и многие другие страны, и ожидаем, что они продолжатся на фоне забуксовавших сейчас переговоров», — приводит РИА Новости слова Псаки.
Переговоры были приостановлены на прошлой неделе на неопределённый срок по инициативе делегации Ирана.
Ранее госсекретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен в рамках пресс-конференции рассказал, что США «активно» рассматривают альтернативы восстановлению ядерной сделки с Ираном.