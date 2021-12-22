Медведев заявил о рисках распространения новых волн коронавируса в мире

Председатель «Единой России», замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил о существующих рисках новых волн коронавируса в мире.

Об этом Медведев сказал в ходе онлайн-встречи с представителями политических партий стран Латинской Америки.

Он отметил, что у России есть позитивные результаты в борьбе с коронавирусом.

«Существуют риски распространения новых волн заболевания и штаммов, отгородиться отдельно взятой стране не получится. Это невозможно сделать», — приводит его слова пресс-служба «Единой России».

Медведев добавил, что в связи с этим одним из важнейших вопросов является масштабная вакцинация всех граждан на всех континентах.

Он также рассказал, что «Единая Россия» готова поделиться с политическими силами Латинской Америки опытом помощи гражданам в пандемию.

Ранее директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что мир даже не приблизился к концу пандемии коронавируса, хотя и обладает средствами, чтобы её победить.