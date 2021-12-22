ВОЗ: мир даже не приблизился к концу пандемии коронавируса

Директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что мир даже не приблизился к концу пандемии коронавируса, хотя и обладает средствами, чтобы её победить.

«Я считаю, что мы не находимся в конце пандемии, мы даже не приблизились к её завершению. Но у нас есть средства гораздо лучше, чем были до этого, благодаря науке. У нас лучше понимание того, как себя вести с вирусом», — цитирует его РИА Новости.

Вместе с этим он отметил, что миру не хватает коллективного желания среди всех стран вести всеобъемлющие и устойчивые программы борьбы с вирусом.

Ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что с начала 2021 года свыше 3,3 млн человек умерли от коронавирусной инфекции.

Вирусолог Евгений Тимаков в беседе с ФАН дал прогноз относительно ситуации с коронавирусной инфекцией до новогодних праздников.