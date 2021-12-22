Политолог Почта отреагировал на слова главы МИД Люксембурга о санкциях против России

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Дарья Ускова
Профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта в беседе с RT прокомментировал заявление главы МИД Люксембурга Жана Ассельборна о том, что новые экономические санкции в отношении России стали бы очень обременительными и их никто не хочет.
Политолог Почта отреагировал на слова главы МИД Люксембурга о санкциях против России
  • © Diego Grandi
  • Legion-Media

«С одной стороны, есть некий коллективный Запад, где стараются придерживаться общих концепций в мировой политике. И Россия для коллективного Запада — страна, которая «угрожает» безопасности, ведёт якобы экспансионистскую агрессивную политику», — сообщил политолог.

С другой стороны, как заявил Почта, наряду с этим существуют и экономические интересы отдельных стран, как, например, Люксембурга.

«Трезвые промышленники, финансисты и политики прекрасно понимают, что США, предлагая варианты отношения к России, те же санкции, часто преследуют не только идеологические, но и экономические интересы», — добавил эксперт.

Он подчеркнул, что некоторые европейские политики всё же «способны высказывать разумные мысли», несмотря на опасения быть обвинёнными в «нелояльности к европейской, евроатлантической солидарности».

Россия, в свою очередь, такие заявления старается учитывать в своей внешней политике, отметил специалист.

«Европейцы тоже пытаются защищать свои интересы, преодолевая это идеологическое влияние, которое на них очень серьёзно оказывается», — заключил собеседник RT.

Ранее глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн заявил, что новые экономические санкции в отношении России стали бы очень обременительными и их никто не хочет.

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