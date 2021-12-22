Die Welt: НАТО повысило готовность сил быстрого реагирования из-за «активности России»
- Reuters
В материале уточняется, что альянс привёл в состояние повышенной готовности 40 тыс. солдат из сил быстрого реагирования. Как отмечается, объединённую оперативную группу повышенной готовности блока возглавляет Турция, а c 2023 года командование перейдёт к Германии.
Речь идёт не только о ситуации на Украине, но и о «защите для восточных стран НАТО», таких как Польша, Румыния, Эстония, Латвия и Литва, пишет издание.
«Очевидное наращивание военных сил России на границе с Украиной не имеет под собой оснований и подрывает европейскую безопасность. Страны НАТО ясно дали понять, что Россия должна действовать прозрачно, осуществить деэскалацию и снизить напряжённость», — сказалодин из пресс-секретарей НАТО, который отказался подтверждать решения о повышении готовности войск.
Подробнее — в пересказе материала ИноТВ.