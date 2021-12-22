Лавров: Россия не желает войны и будет жёстко обеспечивать свою безопасность

Россия не желает войны, страна при этом будет жёстко обеспечивать свою безопасность теми средствами, которые сочтёт нужными, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью редакциям иновещания RT.

«Наша философия давно и хорошо известна, она заключена в строках известной песни «Хотят ли русские войны». Мы не хотим войны, президент Путин ещё раз об этом сказал, что нам конфликты не нужны и мы надеемся, что никому другому конфликты тоже не представляются желательным образом действий. Мы будем жёстко обеспечивать свою безопасность теми средствами, которые сочтём нужными», — сказал министр.

Он подчеркнул, что Москва предостерегает горячие головы на Украине и на Западе от военной конфронтации.

«Вчера Путин сказал чётко на коллегии Министерства обороны: у нас есть все необходимые возможности, чтобы обеспечить должный, в том числе военно-технический ответ на любые провокации», — добавил Лавров.

При этом глава МИД напомнил, что Россия не хотела бы выбирать такой путь конфронтации, но «выбор за нашими партнёрами».

9 декабря начальник Генерального штаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов заявил, что любые провокации киевских властей по силовому урегулированию ситуации в Донбассе будут пресекаться.