Лавров: Россия не желает войны и будет жёстко обеспечивать свою безопасность

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Россия не желает войны, страна при этом будет жёстко обеспечивать свою безопасность теми средствами, которые сочтёт нужными, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью редакциям иновещания RT.
Лавров: Россия не желает войны и будет жёстко обеспечивать свою безопасность
  • © РИА Новости / МИД РФ

«Наша философия давно и хорошо известна, она заключена в строках известной песни «Хотят ли русские войны». Мы не хотим войны, президент Путин ещё раз об этом сказал, что нам конфликты не нужны и мы надеемся, что никому другому конфликты тоже не представляются желательным образом действий. Мы будем жёстко обеспечивать свою безопасность теми средствами, которые сочтём нужными», — сказал министр.

Он подчеркнул, что Москва предостерегает горячие головы на Украине и на Западе от военной конфронтации.

«Вчера Путин сказал чётко на коллегии Министерства обороны: у нас есть все необходимые возможности, чтобы обеспечить должный, в том числе военно-технический ответ на любые провокации», — добавил Лавров.

При этом глава МИД напомнил, что Россия не хотела бы выбирать такой путь конфронтации, но «выбор за нашими партнёрами».

9 декабря начальник Генерального штаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов заявил, что любые провокации киевских властей по силовому урегулированию ситуации в Донбассе будут пресекаться.

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